Son dos gráficos de economía con información de dos países distintos y que incluyen datos del mercado laboral, en concreto, del paro registrado.

El primero de los gráficos contiene la variación del número de personas registradas en situación de desempleo, de forma acumulada y desde un punto de partida situado en el año 2007.

Tal y como se puede observar, en la economía representada en color rojo se observa que el paro registrado fue aumentando de manera progresiva desde el año 2008 hasta el punto de doblar su cifra en 2011 (incremento acumulado desde 2007 superior al 100%) y sostenerse por encima de dicho valor hasta finalizar el año 2014.

Fue a partir de ese año cuando el paro registrado en esta economía desciende desde la cifra de máximos consignada en 2013, pero al finalizar 2016 todavía acumula una cifra de paro un 73,6% superior a la del punto de partida, el año 2007.

Por el contrario, en la economía representada en color violeta, las cifras del paro registrado año tras año son siempre inferiores a las de 2007 y se da la circunstancia de que en el año 2016 se produce su dato más bajista de toda la serie representada, consignando una cifra de desempleo un 28,4% inferior a la del punto de inicio.

Segundo gráfico; complementa el anterior, incluyendo las cifras absolutas de paro registrado -en millones de personas- en cada una de las dos economías -recordamos, representadas en color rojo y violeta-.

Ahora observamos el punto de partida del paro registrado en 2007 en una y en otra economía, apreciándose que mientras al comienzo de la serie en la economía de color violeta el paro registrado era casi del doble que en la de color rojo, a la finalización de la misma la situación cambia de manera radical y es en la economía de color rojo donde hay más paro; un millón de desempleados más con respecto a la economía de color violeta.

Pues estos son los dos gráficos y la muy simple razón por la que no los podrás ver en los telediarios o en los grandes medios escritos o digitales es doble.

Por un lado, los datos de la economía representada en color rojo son los de España. Han transcurrido casi diez años desde el comienzo de la crisis y gracias a los políticas económicas llevadas a cabo desde entonces el paro registrado todavía está un 74% por encima del que había en 2007.

Por el otro, los datos de la economía violeta son los de Alemania, cuyo mercado laboral, aun siendo muy superior en volumen al de España, ha conseguido situar tras la crisis económica sus cifras de desempleo por debajo del paro registrado en España (a pesar de que con anterioridad, hace diez años, era casi dos veces superior).

No. No aparecerán en los telediarios. Ni en los medios de noticias generalistas ni en los blogs de economía más tradicionales. Porque los medios de comunicación españoles saben cumplir a la perfección su función; dedican a este tipo de análisis tiempos inversamente proporcionales a las extensiones cronológicas de las duras realidades económicas, políticas y sociales. Que creamos vivir en un mundo paralelo, en el que la gente siente que España lidera no-sé-qué-cifras europeas es la gran contribución de quienes, empleando sus mismos términos, no pueden ser calificados más que de “insensatos sin escrúpulos”.